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Фон дер Ляйен пожелали «прищемить пальцы» открытой для Киева дверью

Украина и Молдавия преодолели первое серьезное препятствие на пути к членству в ЕС, пишет немецкая газета Die Welt. В этот понедельник на встрече министров иностранных дел Евросоюза открылся первый тематический блок (кластер) переговоров о вступлении, который, помимо прочего, затрагивает вопросы верховенства закона. Для Киева это первый крупный успех, который стал возможен только после смены власти в Венгрии. Экс-премьер Виктор Орбан ранее блокировал продвижение этого процесса. Решение о запуске первого этапа переговоров было принято на прошлой неделе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен увидела в этом признание «решимости, мужества и неустанных усилий» обеих стран на пути реформ. Кроме того, по ее словам, это сигнал, что предложение ЕС означает «мир, стабильность и возможности» и остается «непревзойденным». Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за этот «сильный шаг для Европы». Он заверил, что Украина делает все «необходимое», и отметил, что для Евросоюза также важно держать свое слово.

В словах Зеленского звучит опасение, что фактическое вступление все еще остается далекой перспективой. Ведь масштаб вызовов огромен, а многие вопросы до сих пор остаются нерешенными. Коррупция и проблемы с верховенством права широко распространены и на Украине, и в Молдавии. Чиновники ЕС не рассчитывают на вступление Украины раньше середины следующего десятилетия и уж точно не до окончания боевых действий. В связи с этим канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус. В переходный период Киев мог бы принимать участие во встречах ЕС, но без права голоса. Однако с точки зрения Киева такая сделка имела бы недостатки. Существуют опасения, что она может задержать вступление. Читатели Die Welt оставили крайне резкие комментарии: они опасаются, что принятие «коррумпированных банкротов» разрушит ЕС изнутри, и призывают сначала спросить мнение самих европейцев. Кроме того, комментаторы боятся «импорта» территориальных конфликтов вроде Приднестровья и желают фон дер Ляйен «прищемить пальцы» дверью, которую она так поспешно открывает для Зеленского.

Пока ЕС теряет туристов, Россия делит атом с Азией

На фоне западных санкций Москва стремительно укрепляет свой экономический и технологический альянс с Юго-Восточной Азией, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. По словам автора статьи, Россия сделала равноправное партнерство со странами АСЕАН ключевым приоритетом перед грядущим саммитом в Казани. В то время как такие гиганты, как Индонезия и Малайзия, проявляют огромный интерес к российским мирным ядерным технологиям и совместным космическим программам, Британия заявляет о выделении 210 миллионов фунтов стерлингов на поставку обогащенного урана для украинского «Энергоатома».

Несмотря на череду громких коррупционных скандалов в Киеве, где в махинациях на госпредприятии оказалось замешано ближайшее окружение Зеленского, премьер Кир Стармер пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Наряду с намеками Киева на пересмотр неядерного статуса это вызывает серьезную тревогу касательно радиационной безопасности. Традиционные потоки российских ресурсов, отвергнутые Западом, перенаправляются на безопасные азиатские хабы. Это долгосрочное стратегическое сближение подкрепляется развитием оборонного сотрудничества и резким ростом взаимного турпотока, который уже практически вернулся к допандемийному уровню, забирая у Европы миллионы путешественников.

Нетаньяху объявил о спасении Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в защиту итогов совместной американо-израильской кампании против Ирана, назвав её историческим успехом, пишет The Times of Israel. На фоне растущей внутренней критики, в том числе со стороны членов его собственного правительства, недовольных завершением боевых действий, Нетаньяху объявил, что Израилю удалось устранить «непосредственную угрозу» уничтожения государства. Он заявил, что в ходе масштабной операции были ликвидированы иранские ученые-ядерщики и лидеры режима, уничтожены ядерные объекты, ракетные заводы, а также подорваны военно-морские и военно-воздушные силы Ирана. Общий экономический ущерб, нанесенный Тегерану, Нетаньяху оценил в сумму до триллиона долларов, подчеркнув, что защита Израиля от ядерного оружия остается миссией всей его жизни, а Иран не получит такие вооружения «ни сегодня, ни завтра» - вне зависимости от того, подпишут ли США и Тегеран соглашение.

Тем не менее Нетаньяху предупредил, что борьба еще не окончена и ЦАХАЛ продолжит противостоять проиранским силам в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и на Западном берегу. Он указал, что «глубокие зоны безопасности» были созданы в Газе, Ливане и Сирии, где израильские силы намерены оставаться столько, сколько потребуется. Кроме того, Нетаньяху пообещал развивать новые международные альянсы и обеспечить полную оборонную независимость страны. Для этого военный бюджет Израиля будет увеличен на рекордные 350 миллиардов шекелей, которые пойдут на создание передовых военных технологий, способных «поразить воображение» и превратить страну в еще более мощную военную державу.

«Утешительный приз» от Макрона и 15 лет ожидания: путь Украины в ЕС

На встрече в Люксембурге официальные лица ЕС дали старт работе над первым блоком ключевых реформ, полное воплощение которых Украина должна доказать для вступления в Евросоюз. Молдавия также будет двигаться по этому пути. Требования, которые теперь должны выполнить оба государства, включают обязательства по защите верховенства закона и основных прав, таких как неприкосновенность частной жизни и свобода слова, пишет The New York Times. Украина настаивала, чтобы процесс вступления начался уже в 2027 году. Однако присоединение к Евросоюзу занимает годы, и ускоренная процедура членства маловероятна. Путь Украины в блок может растянуться более чем на десятилетие. Стране-кандидату необходимо сначала доказать выполнение более чем 30 требований в области реформ, разделенных на шесть тематических групп. Украина вот-вот приступит к работе над первой группой вопросов, которая сосредоточена на «фундаментальных принципах» - стандартам в госзакупках, статистике и судебной системе.

Если Украина проведет необходимые преобразования «в течение следующих 10-15 лет», Венгрия поддержит ее вступление в ЕС, заявил новый премьер страны Петер Мадьяр. Но даже в этом случае Будапешт проведет референдум по поводу членства Киева. Мадьяр ясно дал понять, что не поддерживает ускоренное вступление Украины и Молдавии. Недавно Мерц и Макрон представили предложение, которое не ускорит сам процесс, но позволит странам-кандидатам постепенно интегрироваться в рынок ЕС на более выгодных торговых условиях и получать другие преимущества еще до того, как они полностью вступят в блок. Две главные причины, по которым многие страны ЕС не стремятся ускорять вступление Украины: это её огромный, но бедный аграрный сектор, способный лишить финансирования других членов и усилить конкуренцию среди фермеров, а также риски подрыва единства блока из-за проблем Киева с коррупцией и демократическим контролем.

Названы сроки «решающей битвы за Донбасс»

ВСУ с 2014 года выстраивали укрепления на подконтрольных им частях Донбасса, однако в этом году российские войска резко активизировали операции с применением авиации и беспилотников, сосредоточив давление вокруг Славянско-Краматорской агломерации, пишет Saut al-Iraq. Важнейшим стратегическим успехом Москвы в этом месяце автор статьи назвал продвижение ВС РФ в Константиновке - ключевом логистическом узле и плацдарме украинских сил. По словам автора, киевские власти предпочли не раскрывать реальную картину происходящего, что, по свидетельствам местных жителей, лишь усилило неразбериху и шок ВСУ от стремительного продвижения российских подразделений.

Провал ВСУ в Константиновке провоцирует хаотичную эвакуацию украинских сил и чиновников из Славянска и Краматорска. На этом фоне украинское командование лихорадочно пытается мобилизовать дополнительные силы, однако острый дефицит личного состава и непрекращающиеся операции РФ крайне осложняют все действия ВСУ. Военные предупреждают, что уже этой осенью может развернуться решающая битва за Донбасс, которая определит судьбу ключевых городов региона, а беспорядочное отступление и очевидный кризис украинской обороны создают идеальные условия для дальнейшего продвижения России вглубь Донбасса.