В Люксембурге стартовали межправительственные консультации по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз. Какие препятствия стоят на пути Киева и Кишинева к членству в европейском объединении, разбиралась газета «Известия».

Напомним, что в декабре 2023 года Евросоюз решил начать с Молдавией, Украиной, а также Боснией и Герцеговиной переговоры о членстве. В Брюсселе подчеркивали, что членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ.

При этом переговорный кластер включает пять глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права, финансовый контроль; государственные закупки; статистика. По всем этим разделам кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Для вступления в сообщество страна должна закончить переговоры по 33 главам, объединенным в 5 кластеров.

Реформы

В настоящее время ЕС открывает для Молдавии и Украины первый кластер основного блока переговоров, где будут обсуждаться вопросы верховенства права. При этом ранее Молдавия уже дважды получала финансовые транши от ЕС, которыми поощряется прохождение каждого этапа реформ.

В 2026 году за успешное осуществление 24 реформ Кишиневу было выделено €189 млн. Годом ранее страна получила €289 млн на компенсации населению при оплате счетов и инвестиции в инфраструктуру. Молдавия рассчитывает на вступление в ЕС в 2030 году.

В свою очередь Украина выполнила лишь 15% от принятого в 2025 году плана антикоррупционных реформ, подписанного еврокомиссаром Мартой Кос и заместителем премьер-министра Украины Тарасом Качкой. Но в ЕС обеспечивают финансовую поддержку Киева, так как боятся разочарования украинских властей, что может стать «катастрофой для европейской безопасности».

Препятствия для вступления

Препятствием для вступления Украины в ЕС является продолжающийся конфликт с Россией, так как принятие в союз воюющего государства означает, что объединение станет активной стороной конфликта.

Вступлению Молдавии в ЕС мещает самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика. В Евросоюзе уже был прецедент принятия в свой состав государства со спорной территорией - Кипра – и расчет на то, что членство в Евросоюзе приведет к воссоединению острова, не оправдался.

Также локомотивы европейской экономики - Германия и Франция - на фоне экономического кризиса выступают против ускоренной процедуры принятия новых кандидатов. Они предлагают открыть Молдавии и балканским странам частичный доступ на внутренний рынок ЕС, участие в европейских программах, сотрудничество в сфере безопасности и участие в неформальных заседаниях Совета ЕС в качестве наблюдателя без права голоса. А для Украины был предложен формат «ассоциированного членства»: возможность участия во всех встречах Евросоюза, но без права голоса.

«Украина выступила с резкой критикой такого предложения, опасаясь, что тем самым блок сможет вечно держать ее «на пороге», не давая реальных гарантий (…) К тому же существует риск, что она не сможет «идти» в ЕС в связке с Молдавией, а окажется в компании менее успешных Боснии и Герцеговины, Сербии и Северной Македонии, чье продвижение в Евросоюз уже почти заморожено», - отмечается в статье.

Опасаются вступления Украины и Молдавии в ЕС и Польша с Италией. Польша, которая является сельскохозяйственным лидером ЕС и основным получателем финансовой поддержки блока, недовольна возможной конкуренцией в сельскохозяйственном секторе.

А рисками для Италии является то, что трудовые мигранты из Молдавии будут вправе требовать равных с итальянцами социальных гарантий. Также удар будет нанесен и по регионам страны, которые будут вынуждены делить европейские дотации с Молдавией в винодельческой отрасли.