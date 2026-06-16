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Эстонию обвинили в «издевательстве» из-за коллапса на границе с Россией

Мария Иванова

Перед эстонским пунктом пропуска «Нарва-1» сохраняется огромная очередь из желающих попасть в Россию - сотни людей были вынуждены ночевать на улице. Об этом сообщает РИА Новости.

Желающие попасть в Россию из Эстонии начали ночевать на границе
© РИА Новости

Поток путешественников растянулся почти до монументального знака Narva. На прилегающей парковке перед терминалом также скопилось около 60 легковых автомобилей.

Более сотни человек остались ждать у закрытых ворот до утра, чтобы сохранить свои места в очереди до открытия пункта. Один из ожидающих рассказал, что группа из 40 человек даже создала список и график ночных дежурств. Люди боятся лишиться мест в очереди, поскольку ночью к КПП должны прибыть автобусы с новыми туристами.

Собравшиеся говорят, что сокращение часов работы погранпункта в период летних каникул выглядит как «откровенное издевательство».

«Мы животных не оставляем под солнцем. А здесь пожилые люди, маленькие дети, больные люди. Хотя бы тенты какие-то надо бы сделать. Это просто бесчеловечно», - заявила одна из путешественниц.

Путешественников стало традиционно больше с наступлением лета. Начались школьные каникулы, взрослые уходят в отпуск. Кроме того, поток в сторону РФ всегда увеличивается в районе «длинных выходных» в честь Дня России.

Причиной нынешнего коллапса на границе стало резкое изменение графика работы со стороны Эстонии. С 15 июня 2026 года Таллин сократил время работы своего пешеходного сегмента сразу на четыре часа. Если раньше пройти эстонский контроль можно было с 07:00 до 23:00, то теперь КПП в Нарве открыт с 07:00 до 19:00 по московскому времени.

Погранпереход Ивангород - Нарва представляет собой ближайший к Санкт-Петербургу коридор на границе с Евросоюзом. Он стал критически важным маршрутом не только для россиян и эстонцев, но и для жителей Финляндии. Финские власти полностью закрыли все свои автомобильные КПП на сухопутной границе с Россией, поэтому людям приходится добираться транзитом через Эстонию.

В пресс-службе Санкт-Петербургской таможни подтвердили, что скопление людей на сопредельной территории связаны с новым урезанным расписанием эстонских таможенников и пограничников.

Российский пункт пропуска «Ивангород» продолжает функционировать в прежнем круглосуточном режиме. На российской стороне очередей нет.