Желающие попасть в Россию из Эстонии начали ночевать на границе

Перед эстонским пунктом пропуска «Нарва-1» сохраняется огромная очередь из желающих попасть в Россию - сотни людей были вынуждены ночевать на улице. Об этом сообщает РИА Новости.

Поток путешественников растянулся почти до монументального знака Narva. На прилегающей парковке перед терминалом также скопилось около 60 легковых автомобилей.

Более сотни человек остались ждать у закрытых ворот до утра, чтобы сохранить свои места в очереди до открытия пункта. Один из ожидающих рассказал, что группа из 40 человек даже создала список и график ночных дежурств. Люди боятся лишиться мест в очереди, поскольку ночью к КПП должны прибыть автобусы с новыми туристами.

Собравшиеся говорят, что сокращение часов работы погранпункта в период летних каникул выглядит как «откровенное издевательство».

«Мы животных не оставляем под солнцем. А здесь пожилые люди, маленькие дети, больные люди. Хотя бы тенты какие-то надо бы сделать. Это просто бесчеловечно», - заявила одна из путешественниц.

Путешественников стало традиционно больше с наступлением лета. Начались школьные каникулы, взрослые уходят в отпуск. Кроме того, поток в сторону РФ всегда увеличивается в районе «длинных выходных» в честь Дня России.

Причиной нынешнего коллапса на границе стало резкое изменение графика работы со стороны Эстонии. С 15 июня 2026 года Таллин сократил время работы своего пешеходного сегмента сразу на четыре часа. Если раньше пройти эстонский контроль можно было с 07:00 до 23:00, то теперь КПП в Нарве открыт с 07:00 до 19:00 по московскому времени.

Погранпереход Ивангород - Нарва представляет собой ближайший к Санкт-Петербургу коридор на границе с Евросоюзом. Он стал критически важным маршрутом не только для россиян и эстонцев, но и для жителей Финляндии. Финские власти полностью закрыли все свои автомобильные КПП на сухопутной границе с Россией, поэтому людям приходится добираться транзитом через Эстонию.

В пресс-службе Санкт-Петербургской таможни подтвердили, что скопление людей на сопредельной территории связаны с новым урезанным расписанием эстонских таможенников и пограничников.

Российский пункт пропуска «Ивангород» продолжает функционировать в прежнем круглосуточном режиме. На российской стороне очередей нет.