Чтец по губам раскрыл, как Трамп приветствовал первую леди Франции

Президент США Дональд Трамп весьма дружелюбно отнесся к жене своего французского коллеги Брижит Макрон, приветствуя ее на полях саммита G7 во Франции. Об этом со ссылкой на издание IrishStar пишет aif.ru.

Чтец по губам Джереми Хиклинг отметил, что Дональд Трамп при встрече с французским лидером заявил, что «готов к сегодняшнему вечеру» и добавил, что рад его видеть.

Не менее тепло американский политик поприветствовал и Брижит Макрон. Он обменялся с ней рукопожатием и не сразу отпустил ее руку.

«Привет, милая», — привел расшифровку слов Трампа Хиклинг, обратив при этом внимание на то, что его анализ основан на движениях губ и не является официальной записью разговора.

Напомним, что Трамп прибыл во Францию на следующий день после своего 80-летия. Перед тем как отправиться на протокольную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, он заявил журналистам, что все идет «прекрасно».