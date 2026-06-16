Скорейшее восстановление безопасного и свободного прохода через Ормузский пролив отвечает интересам всех сторон. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Ормузский пролив используется для международного судоходства. Скорейшее восстановление его безопасного и свободного прохода отвечает интересам всех сторон", - сказал дипломат.

Линь Цзянь отметил, что Китай готов поддерживать контакты с заинтересованными государствами и международным сообществом по этому вопросу. По его словам, Пекин также продолжит поддерживать связь со всеми сторонами и прилагать все усилия для защиты безопасности судов с китайским капиталом и судов под флагом КНР.

Как сообщил ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф в Х, соглашение между США и Ираном достигнуто, церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии.

Reuters: на разминирование Ормуза может уйти от 40 до 50 дней

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social также заявил, что США и Иран заключили сделку. Помимо этого, он сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и "дает разрешение" на возобновление судоходства по Ормузскому проливу. Ормузский пролив будет открыт "для разминирования" после подписания сделки с Ираном 19 июня, отметил Трамп.