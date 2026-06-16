Каллас обвинила Китай в якобы обучении российских военных

Китай якобы обучает российские войска для участия в боевых действиях на Украине.

Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Bloomberg.

«Мы также подтвердили сообщения о том, что китайские военные обучают российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. Мы тщательно оцениваем возможные последствия», — сказала она.

При этом Каллас не стала называть имена и уточнять детали.

Как отмечает издание, эта ситуация усиливает критику Брюсселя в адрес Пекина на фоне ужесточения позиции блока в вопросах экономики и безопасности.

Ранее сообщалось, что Китай в конце прошлого года якобы тайно обучил около 200 российских военных, большинство из которых — инструкторы. Уточняется, что Россия якобы также должна обучить сотни китайских военнослужащих на своих военных объектах.