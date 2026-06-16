«Неизбежная война»: жители Тегерана оценили сделку с США

Жители Тегерана скептически отреагировали на подписание мирного соглашения с США. В беседах с Ruptly они высказали сомнения в долговечности мира.

Пока одни иранцы готовятся к неминуемому возобновлению войны, другие требуют жестких гарантий безопасности и компенсаций за нанесенный ущерб. Часть опрошенных уверена, что новое обострение - это лишь вопрос времени.

«Не думаю, что Иран даст США то, чего они хотят. На мой взгляд, мы неизбежно движемся к новой войне. Вероятно, в ближайшие четыре-пять месяцев», - заявил один из жителей Тегерана.

Другая горожанка подчеркнула, что Вашингтон всегда действует исключительно в собственных интересах. Схожий скептицизм звучит и в адрес Израиля: иранцы не верят, что израильские силы будут строго соблюдать прекращение огня в Ливане.

«Америке точно нельзя полностью доверять: если ее интересы будут в войне, она сможет снова атаковать. <…> Израиль также преследует свои интересы и, конечно, снова нарушит это перемирие», - подчеркнула собеседница агентства.

Еще один житель Тегерана связал нынешнюю ситуацию с многолетним историческим противостоянием; Он заявил о невозможности примирения.

«Мы боремся с этой американской системой уже 46 лет, никакой дружбы от нее мы не видели и доверять им нельзя. Мое личное мнение полностью совпадает с тем, что говорил покойный верховный лидер: им никогда нельзя было доверять» , - подчеркнул он.

Один из собеседников Ruptly назвал главным условием для реального урегулирования предоставление международных гарантий безопасности. Также он подчеркнул, что США должны «восстановить места, которые они разрушили».

«Они должны покрыть расходы на восстановление, которые навязали Ирану, потому что война была навязана Ирану. Это не была война, которую Иран хотел начать; ее развязали против Ирана», - заключил он.

Иран и США объявили 15 июня, что им удалось согласовать параметры промежуточного мирного соглашения из 14 пунктов. Его подписание запланировано на пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Сообщалось, что сделка предусматривает снятие США морской блокады, разминирование и открытие Ормузского пролива, приостановку санкций против иранской нефти, а также разморозку как минимум половины активов Тегерана. Предполагается, что в течение 60 дней после подписания этой сделки стороны будут работать над окончательным соглашением, которое затронет ядерную программу Ирана.