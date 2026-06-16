Стало известно о «кризисной точке» в отношениях Зеленского и Буданова*

Президент Украины Владимир Зеленский некоторое время назад был на грани разрыва с главой своего офиса Кирилла Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов), однако после личной беседы их конфликт удалось уладить. Об этом сообщает РБК-Украина.

Издание отмечает, что еще несколько недель назад отношения между Зеленским и Будановым достигли "критической точки", однако они стали лучше после того, как между президентом Украины и главой его офиса состоялся "откровенный разговор о том, как им конструктивно работать дальше".

"Сказать, что Зеленский и Буданов между собой все точки над "і" расставили — такого нет. Но все же между ними стало намного лучше", — рассказал источник в высшем руководстве страны.

Один из собеседников СМИ в окружении Зеленского отметил, что Буданов не совпадает с президентом "по темпераменту и своей эмоциональной натуре". Поэтому когда они "относительно мало общались" и "не шли друг другу эмоционально на какие-то уступки, было сложно".

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В апреле депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) написал, что Зеленский звонит заместителям главы Буданова и призывает их не выполнять поручения начальника. В том же месяце издание "Страна.ua" сообщало о росте напряженности в отношениях между Зеленским, Будановым и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

В июне "Украинская правда" писала, что в стране растут рейтинги Буданова, и он обходит Зеленского.