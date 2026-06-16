Министерство обороны Соединенных Штатов Америки инвестировало свыше 11 миллионов долларов в создание и оборудование биолабораторий на территории Украины. Такие данные приводит ТАСС после изучения рассекреченных документов американской Национальной разведки.

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Согласно материалам, основным подрядчиком стала американская компания Black & Veatch. В частности, на строительство Центральной референс-лаборатории при Украинском научно-исследовательском противочумном институте было потрачено 3,49 миллиона долларов, из которых более 2 миллионов вложили в лабораторное оборудование.

Траты на диагностическое оборудование в Закарпатской области превысили 1,92 миллиона долларов, инвестиции в Херсонскую диагностическую лабораторию составили порядка 1,72 миллиона долларов, а в Херсонский областной лабораторный центр США — больше 2,1 миллиона долларов.

Биологические лаборатории на Украине снова оказались в центре громкого скандала

Финансирование шло в рамках программ технической помощи, донором стало американское Минобороны, а бенефициаром — Минздрав Украины.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбар заявила, что правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран. Россия подозревала о них несколько лет.