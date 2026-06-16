Президент Белоруссии сравнил посредничество с работой между жерновами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стремится выступать посредником в международных переговорах и в целом негативно относится к такой роли. Об этом он рассказал в интервью телеканалу AI Arabiya English.

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По словам Лукашенко, посредник оказывается «между жерновами» и рискует попасть под давление всех сторон. Он отметил, что Белоруссия не располагает ресурсами, которыми обладают крупные мировые игроки, претендующие на подобную роль.

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Белорусский лидер также заявил, что никогда не испытывал интереса к посредническим миссиям. В качестве примера он привел период обострения отношений между Минском и западными странами.

Как рассказал Лукашенко, тогда различные стороны предлагали свои услуги для урегулирования ситуации. Однако белорусские власти предпочли отказаться от посредников и пытаться решать вопросы напрямую.