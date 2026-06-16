Европейцы испугались одного решения Трампа по Украине

В европейских дипломатических кругах растет тревога из-за планов президента США Дональда Трампа определить судьбу украинского урегулирования без участия Европы, пишет Politico. Лидеры ЕС опасаются, что Белый дом полностью оттеснит их от переговорного процесса.

Союзники Киева «изо всех сил» пытаются избежать конфликта с Трампом на саммите G7, поскольку он, разобравшись с иранским кризисом, вновь переключает свое внимание на украинский конфликт.

Трамп прибыл во Францию на следующий день после своего 80-летия в отличном расположении духа, отмечает Politico. Перед тем как отправиться на протокольную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, он заявил журналистам, что все идет «прекрасно».

Трамп высказался по поводу окончания конфликта на Украине

Сразу после этого американский президент пообещал использовать освободившиеся ресурсы и время для урегулирования украинского кризиса. По словам Трампа, его администрация «сосредоточится на этом вопросе и посмотрит, удастся ли ей его решить». По версии Politico, эти слова не сулят ничего хорошего главным сторонникам Украины в Европе.

За кулисами европейские чиновники опасаются, что американский президент - освободившись от необходимости ежедневно работать с иранским кризисом - может попытаться вернуть контроль над переговорами по Украине, оставив Европу на обочине и сорвав ее «стратегию максимального давления» на Россию.

«То, что Трамп отвлекся [на Иран], было не самым худшим вариантом», - отметил один из дипломатов ЕС.

Вопрос о том, как положить конец украинскому конфликту, вновь окажется в центре внимания 16 июня, когда Трамп и другие лидеры G7 проведут двухчасовую встречу с Владимиром Зеленским. Последний продолжает публично заявлять, что участие США остается ключевым фактором в прекращении кризиса. Зеленский сказал, что во время его воскресного разговора с Трампом прозвучали «хорошие идеи, которые могли бы помочь приблизить мир».

В администрации Трампа отметили, что президент США «проявляет человеколюбие» и хочет урегулировать этот конфликт. Он «по-прежнему оптимистично настроен в отношении того, что в конечном итоге удастся заключить мирное соглашение».

Однако для европейцев слова Трампа о планах «что-то предпринять» после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским - это риск, что их снова оттеснят на обочину переговорного процесса.

В понедельник Макрон подчеркнул, что теперь именно европейцы оплачивают поставки оружия Украине, а значит, они должны иметь право голоса. По его мнению, «правильные» переговоры - это когда Россия и Украина сидят за столом, а европейцы и американцы - рядом с ними.

Взяв на себя основное бремя поддержки Украины, лидеры ЕС стремятся сплотить США вокруг общей линии на любых будущих переговорах с Россией. Об этом Politico рассказали высокопоставленные чиновники, говорившие на условиях анонимности.

Дополнительным поводом для беспокойства Европы стали новости, что вскоре после беседы Путина и Трампа переговорщики по Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву.

Мало что указывает, что США, смягчившие меры против России на фоне скачка мировых цен, хотят последовать примеру ЕС по санкциям или вообще готовы выделить какие-либо дополнительные средства для поддержки Киева.