Европейцы испугались одного решения Трампа по Украине

Европа опасается, что США вновь будут играть более активную роль в мирном процессе по Украине. Об этом пишет издание Politico.

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Ранее Трамп во время прибытия на саммит "семерки" во французском Эвиане заявил, что после заключения сделки с Ираном США "сосредоточатся на украинском вопросе".

"Посмотрим, сможем ли мы довести дело до конца", - сказал Трамп.

"Эти слова не внушают оптимизма главным сторонникам Украины в Европе, - пишет Politico. - Европейские чиновники опасаются, что президент США может попытаться вернуть контроль над мирными переговорами по Украине".

Таким образом он вновь оставит европейцев за бортом процесса и сорвет стратегию европейской партии войны по оказанию максимального давления на Россию и поддержке Украины.

Трамп высказался по поводу окончания конфликта на Украине

При этом в Европе не уверены, что смогут убедить Вашингтон в необходимости поддержки Киева. Как пишет Politico, в европейских столицах "вызвал беспокойство" телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом на прошлой неделе. Американский президент назвал беседу "хорошей". Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговорщики Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время отправятся в Москву.

Politico также подчеркивает, что несмотря на стремление европейцев ужесточить санкции против России, "мало что указывает на то, что США последуют этому примеру".

Кроме того, вмешательство Трампа может помешать европейцам в их попытках разработать подходы для переговоров

. "Трамп может не разделять точку зрения Европы на то, как должны проходить переговоры, или даже не хотеть видеть европейцев за столом", - отмечает издание.

Politico приводит слова американского чиновника, который отмечает, что "Трамп - это единственный человек на планете, который может свести две стороны вместе и попытаться договориться о прекращении войны".