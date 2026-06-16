Киев допустил встречу Путина с Зеленским на саммите G7 во Франции

Киев дал понять, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, передает Reuters. По его словам, встреча могла бы пройти с участием лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона.

Зеленский назвал саммит удобной площадкой для разговора «всем вместе». Он заявил, что Европа и США пришли к соглашению, а Россия, по его словам, вновь показала неготовность к диалогу.

Источник Reuters среди украинских чиновников сообщил, что Киев передал эту идею США и Франции, а также направил приглашение российской стороне. Конкретного ответа, по его словам, украинская сторона не получила.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что при желании переговоров с Путиным Зеленский может приехать в Москву. По словам Ушакова, российский президент говорил об этом в телефонном разговоре с Трампом 14 июня.

В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

В Кремле и ранее допускали переговоры в Москве. В начале сентября 2025 года Путин говорил, что встреча состоится, если Зеленский готов приехать в российскую столицу. Российский президент также допускал переговоры в другом месте, но для подписания финальных договоренностей.

В начале июня Зеленский предложил Путину начать прямой двусторонний диалог и провести переговоры на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира. Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что это обращение не создает условий для переговоров и содержит «элементы хамства». Тогда же он сообщил, что пока не видит смысла встречаться с Зеленским.

Саммит G7 проходит 15–17 июня во французском Эвиан-ле-Бене. Помимо лидеров стран группы, приглашения от Макрона получили Зеленский, а также главы Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Участники саммита, как заявлялось, должны обсудить Ормузский пролив, переговоры с Ираном и общий подход к украинскому урегулированию.