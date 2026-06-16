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Лукашенко рассказал, зачем "евротройка" задает России неприемлемые условия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны "Евротройки" - Германия, Франция и Великобритания - предъявляют России неприемлемые условия и задирают планку, чтобы потом можно было от нее отступить. Таким образом он прокомментировал заявления "Евротройки", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya English.

"Заявление из пяти пунктов, где они предъявляют неприемлемые для России претензии... Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят (а, видимо, уже к этому склонны европейские государства), на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров", - сказал Лукашенко.

Варшава дала несколько дней Зеленскому на отказ от героизации УПА*

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич сообщил, что Варшава дала главе киевского режима Владимиру Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия "Имени героев УПА"* (запрещенная в России террористическая организация). Он добавил, что пока ответа от Киева не было, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Republika.

"Мы дали несколько дней украинской стороне. Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА"*, — сказал представитель властей.

По словам Лескевича, пока от Киева не поступило реакции.

Трамп назвал сообщения о выплате Ирану 300 миллионов долларов фейком

Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми сообщения о том, что Вашингтон якобы заплатит Тегерану 300 миллионов долларов. Однако американский лидер не пояснил о каких средствах идет речь, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в Truth Social.

"История о том, что США платят Ирану 300 миллионов долларов, - это фейковые новости", – указал Трамп.

Отмечается, что сам президент США не пояснил, о каких именно 300 миллионах идет речь. Возможно, он оговорился, поскольку ранее Financial Times писала о возможности создания инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов, к которому Иран может получить доступ при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.

"Неминуемая смерть". На Западе пришли в ужас от решения Зеленского

Действия Минобороны Украины говорят об острейшей нехватке личного состава в ВСУ. Планы по вербовки иностранцев может привести к широкому распространению в мире неонацистской идеологии, пишет РИА Новости со ссылкой на Steigan.

"Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что они откроют набор для иностранцев и будут стремиться, чтобы 30-50 процентов позиций в штурмовых и пехотных частях были заполнены иностранными рекрутами. <…> Нельзя сказать яснее, что у Украины очень серьезные проблемы с привлечением украинцев на фронт", — говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что планы киевского режима по вербовке приведут к широкому распространению в мире неонацистской идеологии, которая повсеместно исповедуется в украинской армии.

"Даже не думали". На Западе раскрыли, какие проблемы получили из-за России

Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что западные страны провоцируют конфликты в разных странах, включая Украину, и в результате сами себе создают проблемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Везде, где Запад вмешивался, он в итоге загонял себя в угол, в ситуацию, которой потом не мог управлять. И сегодня США фактически не контролируют то, что происходит в России, на Украине, в Ираке, Афганистане. Сейчас у нас идет конфликт, это очевидно, но мы видим, что Россия одерживает верх", — отметил он.

Эксперт отметил, что западные политики либо постоянно ошибаются в прогнозах, либо просто не просчитывают последствия своих решений.

* Запрещенная в России террористическая организация.