Вэнс объяснил, почему меморандум с Ираном до сих пор не опубликован

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News объяснил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном пока не опубликован из-за наличия технических деталей, требующих решения.

По его словам, эти детали касаются не самого текста документа, а его реализации. Вэнс также отметил, что американская сторона вела переговоры с иранцами и консультировалась с рядом региональных партнёров, причём большую помощь в посреднических усилиях оказали Катар и Пакистан. Именно после этого президент США принял решение публично объявить о сделке.

Напомним, что Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.

Ранее сообщалось, что Вэнс рассказал о деталях меморандума с Ираном.