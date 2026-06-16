Вэнс назвал срок свободного прохода судов через Ормузский пролив

Торговые суда получат право бесплатного прохода через Ормузский пролив в течение двух месяцев американо-иранских переговоров после заключения меморандума с Ираном о взаимопонимании, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вэнс прокомментировал планы иранской стороны взимать плату за обслуживание кораблей, проходящих через пролив. Он заявил, что открытие свободного доступа к проливу, который является важнейшим маршрутом транспортировки нефти, рассматривается Вашингтоном как ключевой элемент любой потенциальной сделки, сообщает NBC News.

«Что касается сделки, то в течение 60 дней, пока мы ведем переговоры по окончательному соглашению, доступ в Ормузский пролив и выход из него будет бесплатным», – подчеркнул Вэнс.

Он также отметил, что некоторые силы в Иране попытаются преувеличить выгоды Тегерана от соглашения. При этом, по его словам, они будут намеренно занижать значимость преимуществ, которые получают Соединенные Штаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива для разминирования после заключения сделки. Тегеран предоставит бесплатный транзит для иностранных судов только на ближайшие два месяца.