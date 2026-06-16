Лукашенко признался, что его больше не считают диктатором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпоха, когда его называли диктатором, давно прошла. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

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«Это уже время ушло. Да, я не встречаюсь с руководителями европейских государств, в том числе ведущих, но я в контакте с ними или через их представителей, или напрямую, как недавно с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном», — отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya.

Лукашенко добавил, что никто из европейских лидеров не называет его диктатором, так как это выглядит нелепо.

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По словам белорусского лидера, он не является диктатором, потому что у него нет ресурсов, чтобы навязывать кому-либо свою волю.

При этом разговоре с сотрудницей СМИ Лукашенко призвал ее радоваться факту интервью с политиком, за которым закрепилось прозвище «последнего диктатора в Европе».

До этого американский журналист Рик Санчес поделился своими впечатлениями после интервью с президентом Белоруссии. Он подчеркнул, что Лукашенко не является диктатором, а также отметил, что распространенные в США стереотипы о Белоруссии и России не соответствуют действительности.

Ранее Лукашенко опроверг главное заблуждение о Ким Чен Ыне.