Вэнс рассказал о деталях меморандума с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CNN заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном представляет собой короткий документ объёмом около полутора страниц, носящий общий характер.

По его словам, этот меморандум стал важной частью переговоров с иранцами, он определяет структуру будущих шагов, тогда как ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров. Вэнс добавил, что Соединённые Штаты будут относиться к Ирану как к нормальной стране, если Тегеран будет вести себя соответствующим образом.

Напомним, что Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который планируется подписать в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, документ предполагает завершение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум фактически подписан, а условия соглашения будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что иранские нефтяные танкеры и суда прошли через международные воды.