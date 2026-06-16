Вэнс заявил, что Иран не получит денег от США

Договоренность Ирана и США не предусматривает передачи денежных средств Вашингтоном, однако возможны инвестиции других стран в экономику исламской республики. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"В договоренности говорится, что они не получат ни копейки американских денег. В договоренности также говорится, что если иранцы [будут выполнять условия сделки], если будут смягчены санкции, если иранцы интегрируются в мировую экономику, мы предложим другим странам - не США - инвестировать в их страну. Но это возможно только при условии соблюдения договоренности", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. Торжественная церемония подписания документа, как планируется, пройдет в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.