Депутат Европарламента от немецкой партии BSW (ранее — «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость») Михаэль фон дер Шуленбург высказал мнение, что Европейский союз, будучи вовлеченным в украинский конфликт, не способен выступать в роли миротворца. Свое мнение он высказал в интервью ТАСС.

«ЕС в роли посредника – это исключено. Они являются стороной в конфликте. Я бы сказал, что ЕС – это участник войны», – заявил фон дер Шуленбург, отвечая на вопрос о потенциальной посреднической миссии Евросоюза.

По его словам, причина, по которой Германия и другие страны ЕС открыто не признаются воюющими сторонами, кроется в наличии ядерного оружия, что является элементом сдерживания.

Украина согласилась выполнить все условия вступления в ЕС

«Иначе уже давно бы говорили: Германия поставляет вооружение, делится разведданными, помогает в применении определенных видов оружия. Следовательно, они давно уже вовлечены в конфликт», – добавил политик.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что статус ЕС как участника конфликта на стороне Киева закрывает для него возможность выступать в качестве посредника при обсуждении мирных инициатив между Россией и Украиной.

Ранее евродепутаты от партии Вагенкнехт призывали к новому диалогу с Россией вместо дальнейшей эскалации.