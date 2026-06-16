Украина согласилась выполнить все условия вступления в ЕС

Украина дала согласие на выполнение всех условий для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка во время визита в Люксембург, пишет издание «Европейская правда».

По словам Качки, украинская сторона заверила государства-члены ЕС, что выполнит критерии членства «в том виде, в каком они существуют на сегодняшний день, а также с учетом изменений, которые произойдут до вступления». Вице-премьер также официально подтвердил согласие Киева на выполнение промежуточных и заключительных критериев переговоров.

Евросоюз начал переговоры о членстве с Украиной

Таким образом, 15 июня Украина открыла основной переговорный кластер, который включает пять ключевых глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права; финансовый контроль; государственные закупки; статистика. По каждому из этих разделов страна-кандидат должна полностью привести свое законодательство в соответствие с нормами ЕС.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз (ЕС), заявив, что этого не случится.