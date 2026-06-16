Лукашенко объяснил, как Белоруссии удалось противостоять санкциям Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал, что развитию сотрудничества с географически удаленными странами, в частности с государствами Африки, помогло Минску преодолеть санкционное давление Запада.

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По словам белорусского лидера, страна идёт в Африку не как колонизатор и не с лозунгом «Прежде всего Беларусь», а с философией, где на первом месте - сама Африка. Минск не только поставляет свою технику, но и передаёт технологии и обучает местные кадры, за что его хорошо принимают.

Лукашенко объяснил свой жесткий ответ Зеленскому

Лукашенко подчеркнул, что переориентация рынков сбыта на страны так называемой «дальней дуги» позволила относительно успешно преодолеть санкционное давление, и сейчас Беларусь чувствует себя спокойно. Он также отметил, что отношения со многими африканскими странами уже позитивно развиваются, и Минску повезло интуитивно нащупать эти точки сотрудничества задолго до нынешнего усиления позиций Глобального Юга.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал, почему резко ответил Зеленскому.