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В Киеве набросились на Зеленского после разговора Путина с Трампом

Андрей Дуванов

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал звонок Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу «пустышкой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Соскина.

В Киеве набросились на Зеленского после разговора Путина с Трампом
© Global Look Press

По мнению бывшего помощника, звонок Зеленского стал провалом на фоне разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы что-то поняли из того, что он на своем канале опубликовал? Ничего вообще. Это пустышка. Это абсолютная пустышка», — заявил он.

Соскин также добавил, что помощник президента России Юрий Ушаков предоставил точную информацию о продолжительности и содержании разговора Путина с Трампом. По его словам, в публикации Зеленского такой конкретики не было.

«Разговор был очень конкретный, очень деликатный. <…> Трамп получил от Путина абсолютно конкретную ситуацию», — добавил Соскин.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский будет медленно сдавать оставшуюся часть ДНР.