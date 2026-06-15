В Киеве набросились на Зеленского после разговора Путина с Трампом

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал звонок Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу «пустышкой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Соскина.

По мнению бывшего помощника, звонок Зеленского стал провалом на фоне разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы что-то поняли из того, что он на своем канале опубликовал? Ничего вообще. Это пустышка. Это абсолютная пустышка», — заявил он.

Соскин также добавил, что помощник президента России Юрий Ушаков предоставил точную информацию о продолжительности и содержании разговора Путина с Трампом. По его словам, в публикации Зеленского такой конкретики не было.

«Разговор был очень конкретный, очень деликатный. <…> Трамп получил от Путина абсолютно конкретную ситуацию», — добавил Соскин.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский будет медленно сдавать оставшуюся часть ДНР.