Лукашенко назвал второго после России союзника Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Китай является вторым по значимости союзником Минска после России. По его словам, усиление роли Китая и стран Глобального Юга - это объективная реальность, и Беларуси не нужно перестраиваться, поскольку отношения с Пекином были выстроены давно и успешно.

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Глава государства также выразил недовольство текущим состоянием торгово-экономического сотрудничества с Индией, отметив, что, несмотря на активную работу на этом направлении, белорусско-индийские отношения оставляют желать лучшего.

Лукашенко добавил, что индийская сторона хорошо знала Беларусь ещё в советские времена.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предрёк Украине быстрый крах, но при одном условии.