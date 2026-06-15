Лукашенко высказался об украинских атаках по территории Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна уязвима для атак со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью AI Arabiya English.

По словам Лукашенко, Белоруссия находится «как на ладони» для украинских атак. Он добавил, что по этой причине Минск не хочет вести боевые действия с ВСУ.

«Беларусь (мы это понимаем, поэтому не хотим воевать) очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь... Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони», — заявил он.

Лукашенко также объяснил, что если между Белоруссией и Украиной начнутся военные действия, то основные белорусские объекты жизнеобеспечения могут оказаться под ударом.

Ранее Лукашенко предположил, когда может закончиться СВО.