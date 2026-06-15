Орбан прокомментировал направленный против него закон

Решение венгерского парламента по ограничению срока пребывания на посту главы кабмина является смешным и нелепым, рассказал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, парламент Венгрии на заседании в понедельник, 15 июня, принял поправку к Конституции, которая ограничивает двумя сроками время нахождения на посту премьера.

В венгерском политическом дискурсе, отметили журналисты, проект получил название Lex Orban, «закон имени Орбана», потому что только бывший премьер подпадает под этот критерий.

«Это смешное и нелепое решение. Мне это кажется забавным, потому что это не работает. В итоге решение все равно принимают люди», — отметил Орбан.

По его мнению, если политики желают добиться того, чтобы избиратели отказались отдавать голоса тому или иному кандидату, то им следует убедить людей сделать это.

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Экс-премьер подчеркнул, что на последних выборах получившая большинство голосов партия «Тиса» успешно справилась с этой задачей.

Орбан констатировал, что считает ошибочными действия правительства, выставившего себя в смешном свете.