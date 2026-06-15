Эрдоган обратился к генсеку ООН на фоне соглашения США и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом не допустить срыва соглашения между США и Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Как сообщает источник, Эрдоган и Гутерриш провели телефонный разговор. Во время переговоров они подняли тему мировых событий, в том числе и соглашения между США и Ираном.

«Президент Эрдоган заявил, что возможность дипломатического урегулирования разногласий между США и Ираном должна быть использована максимально эффективно, а на международное сообщество ложится ответственность за недопущение саботажа этого процесса», — рассказали в канцелярии Эрдогана.

Ранее США и Иран договорились о прекращении огня на всех фронтах.