Лукашенко дал совет Зеленскому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому успокоиться и не провоцировать его на фоне недавних резких заявлений из Киева.

Лукашенко подчеркнул, что Зеленский понимает, что со стороны Белоруссии и от него лично каких-то военных действий ждать не стоит.

«С первых дней войны я ему предлагал, как договориться, как заключить мир... Ему надо успокоиться и принять это как должное: не надо меня провоцировать, белорусов провоцировать», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Лукашенко назвал заявления Зеленского «трёпом».

Он заявил, что республика не станет втягиваться в конфликт на Украине.