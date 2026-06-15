Соединенные Штаты намерены теперь сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, направленного на завершение боевых действий. Об этом заявил в беседе с журналистами по завершении двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи в городе Эвиан-ле-Бен глава администрации США Дональд Трамп.

При этом он подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по "семерке".

"Теперь, когда это закончено, мы будем концентрировать внимание на этом", - сказал американский лидер, имея в виду в первом случае подготовку меморандума с Ираном, а во втором - мирный процесс на Украине. "Посмотрим, сможем ли мы этого добиться", - отметил Трамп.

Он также дал высокую оценку состоявшимся 14 июня телефонным беседам с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Вчера прошли два очень хороших разговора", - подчеркнул Трамп. "Мы будем об этом говорить [на открывающемся саммите Группы семи]", - добавил президент США.

14 июня Путин в телефонном разговоре поздравил Трампа с 80-летним юбилеем. Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры двух стран также обсудили договоренность США и Ирана, визит специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Американский президент заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "семерки". Путин в свою очередь заметил, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. Он также заявил, что если Зеленский будет в очередной раз делать "заходы" насчет возможной встречи с президентом России, то, как и говорилось ранее, пусть приезжает в Москву.