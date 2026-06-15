Жан-Клод Юнкер объяснил, почему ЕС никогда не примет Британию обратно

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Financial Times выразил мнение, что даже если Лондон в какой-то момент решит отменить Brexit и попытается вернуться в состав Европейского союза, страны-члены ЕС, скорее всего, заблокируют это возвращение.

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По словам 71-летнего политика, он не верит в возможность повторного присоединения. Главная причина, как пояснил Юнкер, кроется в болезненном опыте, который Евросоюз пережил из-за исторического решения британцев выйти из сообщества. Кроме того, экс-глава Еврокомиссии указал на тесные связи Великобритании с Соединёнными Штатами — при том, что США в настоящее время пользуются в Европе крайне низкой популярностью. В связи с этим, по его прогнозу, большинство европейских правительств просто проигнорируют возможную заявку Лондона.

Юнкер также предупредил, что особые условия членства, которые Британия выторговала для себя за предыдущие десятилетия, больше не будут доступны в случае возобновления переговоров. Речь идёт, в частности, о возврате части взносов в бюджет ЕС, а также о праве не присоединяться к Шенгенской зоне и еврозоне. Как иронично заметил экс-глава Еврокомиссии, если британцы начнут переговоры с требованиями вернуть свои деньги, европейская сторона ответит, что никаких денег уже нет.

Напомним, что 23 июня исполняется ровно десять лет с момента проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС. Тогда 51,9% британцев проголосовали за прекращение членства, а 48,1% высказались против. После нескольких лет напряжённых переговоров Соединённое Королевство официально покинуло сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года.