Трамп раскрыл подробности новых бесед с Путиным и Зеленским

Глава США Дональд Трамп назвал очень хорошими беседы с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, корреспонденты на полях саммита «Большой семерки» (G7) попросили американского лидера раскрыть, как прошли телефонные разговоры с Москвой и Киевом.

«У нас был вчера очень хороший разговор с президентом Путиным и Зеленским. И я вижу, что мы, возможно, сумеем что-то сделать [для обеспечения мира на Украине]. Я действительно вижу [такую возможность]. Думаю, они оба для этого открыты», — отметил Трамп.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что глава России в разговоре с Трампом обсудил аспекты урегулирования кризиса на Украине.

По его словам, президент США акцентировал необходимость прекращения военных действий, пообещал оказать давление в ходе ближайших крупных мероприятий на Киев и на европейских партнеров.