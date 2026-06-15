Две страны выступили за ужесточение выдачи Шенгена россиянам

Финляндия и Швеция требуют ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам, заявила глава финского МИД Элина Валтонен. Об этом пишут «Известия» в Telegram-канале.

Накануне российские массмедиа рассказали, что визовый центр BLS в Петербурге перестанет принимать заявления на визу на Кипр с 13 июня.

«Приближается летний сезон, когда тысячи российских туристов отправляются на европейские пляжи. Этого не должно произойти», — отметила Валтонен.

По ее мнению, Еврокомиссии следует проводить более жесткую визовую политику в отношении российских заявителей. Она добавила, что следует принять меры к тому, чтобы лишить граждан РФ возможности наслаждаться «свободами и приятными сторонами европейской жизни».

Ранее сообщалось, что в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан. Обращение подписали, в том числе, Чехия, Швеция, Финляндия, Польша.

Кроме того, евродепутаты от немецкого правящего блока ХДС/ХСС призвали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз. Свое требование они обосновали тем, что «отдых в ЕС — это привилегия».