Решение Финляндии по России вызвало ярость на Западе

Финский политик Армандо Мема осудил призыв главы МИД Финляндии ужесточить визовую политику в отношении граждан России. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Мема, такое решение станет «коллективным наказанием» россиян, а подобное является «опасным маневром». Кроме того, политик также считает, что финское правительство не имеет морального права требовать санкций для российских граждан.

Мема также добавил, что власти Финляндии заключили военное соглашение с Израилем во время конфликта с Ираном. По мнению политика, власти страны сначала должны прекратить отправлять оружие Тель-Авиву, а уже потом «проповедовать моральное превосходство».

«Я не услышал от Элины (главы МИД Финляндии Элины Валтонен — прим. ред.) ни слова о беспокойстве по поводу гражданских лиц, подвергшихся обстрелу со стороны Украины. Международное право должно соблюдаться всеми сторонами, а не только в угоду Валтонен и ее соратникам. Хуже того, Финляндия оказывает военную поддержку Украине. Осознают ли эти люди, какой вред они наносят стране своей политикой?», — написал Мема.

Ранее министр обороны Финляндии назвал недопустимой угрозу от дронов ВСУ.