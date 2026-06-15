Каллас раскрыла позицию ЕС по Ливану

Соглашение США и Ирана должно включать пункт о Ливане, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова приводит официальный сайт Еврокомиссии.

Каллас отметила, что министры иностранных дел стран ЕС внесли в повестку ситуацию в Армении, в частности, итоги выборов.

По ее словам, второй пункт повестки — Украина и новые ограничительные меры против ВПК России и так называемого «теневого флота».

Ближний Восток также в сфере интересов ЕС, заметила чиновница. Главы ведомств ведут дискуссию о ситуации в Газе, в ряде других регионов.

Каллас подчеркнула, что перемирие США и Ирана должно включать в себя Ливан, в обязательном порядке распространяться на республику.

Кроме того, заметила дипломат, министры обсуждают введение санкций против израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Вместе с тем, добавила она, у стран ЕС «нет консенсуса» по этому вопросу.