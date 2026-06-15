Reuters: Трамп, Вэнс и Галибаф подписали меморандум между США и Ираном
Президент США Дональд Трамп, американский вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф подписали меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном о завершении боевых действий.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на американское должностное лицо высокого ранга.
Судя по всему, речь идет об электронном подписании документа. Ранее официально было объявлено о том, что подписание документа состоится 19 июня.