Стало известно, сколько времени займет разминирование Ормузского пролива

Стало известно, сколько времени потребуется на разминирование Ормузского пролива после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации издания, это может потребовать от 40 до 50 дней. К такому выводу пришли пяти разных западных источников в сфере обеспечения морской безопасности. При этом, оценки были даны с учетом использования подводных дронов и традиционных тральщиков.

«Операция с традиционными минными тральщиками и современными подводными дронами может продлиться от 40 до 50 дней, прежде чем многие страховые, судоходные и нефтяные компании наберутся достаточно уверенности, чтобы пройти», — сообщает издание.

Отмечается, что такой срок может привести к задержкам в поставке десятков миллионов баррелей нефти. При этом, сколько мин было заложено в проливе, неизвестно.

Ранее США и Иран договорились о прекращении огня на всех фронтах.