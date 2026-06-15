Пезешкиан высказался по поводу реализации договора с США

Полная реализация меморандума с США, как считает президент Ирана Масуд Пезешкиан, может решить многие проблемы страны и создать новые условия в Иране и на всем Ближнем Востоке.

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Слова Пезешкиана приводит иранское госагентство IRNA.

Президент ИРИ подчеркнул, что именно это соглашение может стать большим достижением не только для его страны, но и для всего региона.

Иранский лидер подтвердил, что подписание меморандума с Вашингтоном должно состояться в эту пятницу.

В ночь на 15 июня Иран и США подтвердили окончание работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Договор предполагает, как отмечалось в Иране, завершение военных действий на всех фронтах (в том числе в Ливане).