Новое заявление главы евродипломатии Каи Каллас показало отсутствие стратегии у ЕС в сфере урегулирования кризиса на Украине, пишет в статье для чешской газеты Lidové noviny обозреватель Милош Балабан.

По его словам, лидеры западных стран, политики постоянно говорят о том, что Россия якобы утратила инициативу, твердят, что шансы на мирную сделку на условиях Киева растут, заявляют, что мир через силу становится реальностью.

«Мы будем контролировать доступ в Крым в течение месяца», — процитировал автор статьи одного из украинских операторов беспилотников.

Обозреватель с сарказмом отметил, что эти высказывания представляются «безусловно соответствующими действительности, правдоподобными» в условиях, когда ВС РФ наносят мощные удары по городам Украины, а украинская ПВО не справляется с ракетами и дронами в силу отсутствия перехватчиков.

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По его мнению, противостояние превратилось в своего рода перетягивание каната между экономиками России и ЕС.

В этой ситуации, заметил публицист, следует меньше верить словам о «развале экономики России», а больше обращать внимание на реальное положение дел, помнить о крупных геополитических потрясениях, что ждут европейские страны.

В связи с этим, заметил Балабан, Европа сейчас должна быть заинтересована в дипломатическом решении конфликта и в том, чтобы играть в нем значительную роль.

«Но что мы услышали от Каллас? Европейский союз не может выступать в роли «нейтрального посредника» между Россией и Украиной, поскольку союз открыто на стороне Украины и защищает свои собственные интересы безопасности», — подчеркнул автор статьи.

Слова британского еженедельника The Economist о том, что Европе не хватает стратегии, выходящей за рамки простого выживания Украины, вероятно, наиболее уместны в этой ситуации, резюмировал обозреватель.