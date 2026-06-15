Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что блокированные из-за боевых действий в зоне Персидского залива нефтеналивные танкеры начинают проходить Ормузский пролив.

По словам американского лидера, многие из судов перевозят нефть.

«Они идут южным путем, который совершенно безопасен <...>. Есть и другие районы передвижения», — сказано в сообщении Трампа.

14 июня агентство Reuters сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании с США предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций США и разработку окончательного соглашения в течение 60 дней.

По информации журналистов, в соглашении будет прописано, что Иран немедленно откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов, а США снимут военно-морскую блокаду иранских портов. Штаты начнут снимать блокаду сразу после подписания меморандума, процесс должен завершиться за 30 дней.