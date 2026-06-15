Данные о разрешении Трампа бить дальнобойными ракетами вглубь России оказались фейком

Распространившаяся в соцсетях информация о том, что американский лидер Дональд Трамп 13 июня разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, является фейком. Глава Белого дома сам опровергал эти данные.

В публикациях говорилось, что одна ракета способнa уничтoжить многоэтажнoе здaние за секунды. При это из-за неточных pазведданных анaлитики опасаются, что пуcк будут сoвершать по жилым массивам. Так утверждается, что в cети якобы oпубликовали спиcки с городами, которые находятся в критической зoне.

Это явный кликбейт. Авторы каналов и пабликов используют такие тревожные публикации, чтобы пользователи перешли по ссылке, указанной внизу сообщения, и подписались на ресурс. При этом важно учитывать, что ссылка может быть фишинговой и оказаться частью мошеннической схемы. В комментариях под постами пользователи также усомнились в достоверности таких сведений, уличив ресурсы в попытке накрутки подписчиков.

Вероятно, публикации в соцсетях о разрешении, которое якобы дал Трамп, отсылают к инфоповоду 2025 году. Тогда газета The Wall Street Journal заявила о снятии президентом США ограничений для Киева. Сам глава Белого дома опроверг эти данные.

«Это фейковая новость! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала», — написал Трамп.

Примечательно, что авторы фейка уже использовали точно такие же сообщения в мае 2026 года. Они не стали менять иллюстрацию или текст, изменив только дату.

Кроме того, президент США во время состоявшейся ранее телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным Юрий Ушаков. Помимо прочего, было ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта.

Сообщение о том, что Трамп разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты, не получило широкого распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».