«Грандиозная сделка» и новые угрозы для США: зарубежные СМИ о войне на Ближнем Востоке

США и Иран достигли промежуточного соглашения о завершении военных действий и открытии Ормузского пролива. Подписание документа должно состояться 19 июня, но цены на нефть уже начали снижаться. Как зарубежные СМИ оценивают происходящее на Ближнем Востоке, в материале «Рамблера».

Напомним, что США и Израиль напали на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, и ударил по американским базам в регионе. Переговоры по урегулированию конфликта велись при посредничестве нескольких стран и сопровождались взаимными ударами США и Ирана.

Однако накануне было объявлено, что США и Иран достигли временного мирного соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе и дальнейшем урегулировании 15-недельной войны, которая «посеяла хаос на Ближнем Востоке и отразилась на мировой экономике», пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал его как «грандиозную сделку, которая принесет мир и безопасность всему региону». Он также настаивал на том, чтобы о соглашении с Ираном было объявлено в воскресенье, 14 июня, в день его 80-летия. Однако ожидается, что подписание документа пройдет в Швейцарии 19 июня, отмечается в статье.

При этом агентство обратило внимание на то, что «обе стороны уже через несколько минут после объявления о сделке оценивали ее по-разному», и это говорит о том, насколько трудным будет дальнейшее согласование.

В свою очередь газета The Washington Post заметила, что иранские политики 14 июня «мало говорили о ядерной проблематике», и их реакция существенно отличалась от американской стороны.

«Участникам переговоров теперь предстоит обсудить мораторий на дальнейшее обогащение ядерного топлива, а также судьбу имеющихся у Ирана запасов высокообогащенного урана», - говорится в публикации.

Заключив соглашение о рамочном мирном договоре с Ираном, президент США Дональд Трамп, «возможно, нашел способ выйти из непопулярной войны и направить мировые рынки по пути снижения цен на энергоносители, которые резко выросли во время кризиса», пишет Reuters.

«Но это может привести к нападкам со стороны «ястребов» из его собственной партии и ухудшить стратегическое положение США», - считают журналисты.

В свою очередь газета The New York Times констатировала, что цены на нефть начали снижаться. В частности, сегодня стоимость барреля эталонной нефти марки Brent упала почти на 5 % до 83 долларов. А нефть марки West Texas Intermediate, эталонная для США, подешевела примерно на 10% и торговалась по цене около 81 доллара за баррель.

«Настоящим я полностью разрешаю открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно с этим отменяю морскую блокаду Соединенными Штатами, Корабли мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет!», - приводит издание слова Трампа, которыми он подвел итог напряженных переговоров с Ираном.

На этом фоне лидеры стран «Большой семерки» выступили с совместным заявлением, в котором поздравили США, правительство Ирана и посредников с тем, что они назвали «дипломатическим прорывом». Канада также подписала это заявление, пишет Associated Press.

При этом Франция заявила о готовности внести свой вклад в операцию по разминированию Ормузского пролива. А у Трамп, который должен прибыть в Эвиан-ле-Бен 15 июня, есть все шансы на успешные переговоры с лидерами G7, в том числе с теми, кто резко критиковал его действия на Ближнем Востоке, отмечается в статье.