Вэнс заявил, что Иран может получить доступ к фонду восстановления на $300 млрд

Иран может получить доступ к фонду восстановления на $300 млрд при соблюдении ряда обязательств по соглашению с США, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Такого рода возможность может быть им предоставлена за счёт фонда, финансируемого коалицией стран Персидского залива, при условии, что они выполнят свою часть обязательств», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Иране заявили о праве на свободную продажу нефти после подписания соглашения.