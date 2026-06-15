Пока вы не уснули: обещание Зеленского Путину и крушение бомбардировщика под Иркутском

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Зеленский пообещал ответ Путину

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответ российскому лидеру Владимиру Путину после нанесенного удара возмездия. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Мы еще скажем», — ответил украинский политик на вопрос о том, что он бы сказал сейчас президенту России.

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Ту-22М3 разбился в Иркутской области

Авария самолета Ту-22М3 произошла в Иркутской области при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. Об этом сообщили в Минобороны России.

"15 июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет", - сказали там.

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Лавров высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не гадать относительно возможных сроков завершения конфликта на Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я бы не стал сейчас гадать. Все решается, как сказал президент Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией, саботируются договоренности Аляски», — сказал он.

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МИД КНР прокомментировал пожар в Киево-Печерской лавре

Диалог и переговоры остаются единственным действенным путем урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя попадание ракеты в Киево-Печерскую лавру, сообщает агентство China News Service.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна: диалог и переговоры — единственный жизнеспособный способ разрешения кризиса», — подчеркнул дипломат.

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Россияне бросились за наличными рублями

Если последние десять лет в России росла доля безналичных расчетов, то в настоящее время этот тренд пошел в обратную сторону. Об этом заявил генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. Его процитировали «Известия».

По его словам, в начале прошлого года на карты и другие электронные способы оплаты приходилось 75 процентов покупок. Однако в апреле-мае этого года доля расчетов наличными увеличилась до 30,2 процента против 25 процента годом ранее.

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Украина выпустила крылатые ракеты «Фламинго» по российским объектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским объектам две крылатые ракеты «Фламинго». Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, обе новые украинские ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Какие именно объекты пытались атаковать ВСУ, не уточняется. Где были сбиты ракеты, неизвестно.

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Названа страна ЕС, ставшая лидером по закупке газа из России

В апреле Венгрия вышла на первое место среди стран Евросоюза по объему закупок российского газа, увеличив импорт почти вдвое по сравнению с мартом, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Евростата.

Страна приобрела у РФ трубопроводного топлива на 316,97 миллиона евро — самый высокий показатель с декабря 2023 года. В марте Венгрия также покупала небольшие партии сжиженного природного газа, но в апреле от них отказалась. Месячный рост поставок по трубе составил 1,8 раза, а в годовом выражении прибавил 26%.

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Раскрыта причина стрельбы по сотрудникам военной полиции в российском регионе

Липецкий областной суд начинает рассмотрение уголовного дела 63-летнего жителя Чаплыгинского округа, открывшего стрельбу по сотрудникам военной полиции 19 марта. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области Юлия Муратова.

Подсудимый обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, боеприпасов к огнестрельному оружию, угрозе применения насилия в отношении представителя власти и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По данным следствия, мужчина 19 марта угрожал, а затем стал стрелять по военным полицейским и сотрудникам комендатуры, один из них получил летальное ранение. Причиной конфликта с силовиками стало то, что они намеревались задержать сына стрелявшего, самовольно оставившего расположение военной части.

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Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о певице Жанне Фриске. Как сообщает Starhit, в годовщину смерти артистки он опубликовал пост, в котором подчеркнул, что хранит светлую память о ней.

Шепелев в последние годы редко говорит о Фриске, избегая обвинений и критики в свой адрес. Кроме того, у телеведущего уже есть новая семья — он несколько лет живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они воспитывают сына Фриске и Шепелева Платона, дочь Екатерины от прошлых отношений Ладу и общего сына Тихона.

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Ситуация в Арктике взволновала ученых

© Лев Федосеев/ТАСС

В результате изменения климата ледники Гренландии производят на поверхность в четыре раза больше айсбергов, чем 25 лет назад. Учёные обнаружили, что эти гигантские глыбы льда не только повышают уровень моря, но и кардинально трансформируют глубоководные экосистемы вдали от берега. Исследователи из Дании выяснили, что айсберги переносят огромное количество камней и отложений на несколько сотен километров, прежде чем погрузиться и изменить жизнь на морском дне, создавая новые места обитания с твёрдым покрытием.

Учёные выяснили, что айсберги трансформируют глубоководные экосистемы, поскольку в результате изменения климата ледники Гренландии выбрасывают на поверхность в четыре раза больше айсбергов, чем 25 лет назад. По словам исследователей, это оказывает влияние на морское сообщение и морские экосистемы. Эксперты из Дании опубликовали в журнале Nature исследование, в котором говорится о прямой, обусловленной климатом связи между изменениями ледников, усилением движения айсбергов и увеличением доступности мест обитания с твёрдым дном на глубоководных участках морского дна.

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