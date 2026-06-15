Демократы обошли республиканцев за пять месяцев до промежуточных выборов

Согласно новому опросу, демократы в США опережают республиканцев на пять процентных пунктов. Так 49 процентов респондентов хотят, чтобы демократы вернули себе контроль над Конгрессом после ноябрьских промежуточных выборов, тогда как 44 процента предпочли бы сохранение власти республиканцами. Только 7 процентов ещё не определились. Этот разрыв практически не изменился по сравнению с мартовским опросом, когда половина избирателей высказалась за демократов.

Демократы опережают Республиканскую партию на пять пунктов в преддверии промежуточных выборов. Как сообщается, большинство респондентов недавнего опроса заявили, что хотели бы возврата демократам контроля над Конгрессом. 44 процента из 2400 зарегистрированных избирателей заявили, что хотят, чтобы республиканцы сохранили контроль над законодательной ветвью власти, а 7 процентов затруднились с ответом, что практически повторяет результаты мартовского опроса, когда половина респондентов высказалась за демократов. Согласно опросам, ни одна из партий не имела более чем восьмипроцентного преимущества по этому вопросу. Последний опрос показал погрешность в два процентных пункта.

Напомним, что демократы в настоящее время находятся в меньшинстве в Сенате и Палате представителей впервые за два десятилетия и намерены провести переворот в обеих палатах Конгресса, для чего партии нужно будет обменять четыре места в Сенате, которые занимают республиканцы. Причём в отчёте место уходящего сенатора от Северной Каролины Тома Тиллиса уже склоняется в пользу кандидата от Демократической партии бывшего губернатора Роя Купера.

Тем временем аналитики оценивают как решающие гонки сенатора от штата Мэн Сьюзан Коллинз, которая выдвинула свою кандидатуру на шестой срок, и попытку сенатора от Огайо Джона Хастеда быть избранным на полный срок после того, как губернатор Майк Девайн назначил его преемником вице-президента Вэнса в 2025 году. Демократы также оптимистично оценивают свои шансы на выборах в Сенат от Аляски и Техаса, несмотря на снижение рейтинга Республиканской партии, а в Палате представителей в результате многомесячной борьбы за перераспределение округов республиканцы получили шанс получить девять дополнительных мест. Однако из 18 мест, которые оценивается как «выигрышные», 14 уже находятся в руках Республиканской партии.

Учитывая, что республиканцы имеют незначительное большинство в 218 против 212 голосов, а независимый член Палаты представителей Кевин Кайли из Калифорнии ведёт переговоры с Республиканской партией, контроль над нижней палатой всё ещё остаётся за ними.