Американцы начали интересоваться русской классикой

Глава Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Головащенко в интервью РИА Новости заявила, что американцы проявляют интерес к русской классике.

По ее словам, произведения Достоевского, Толстого и Чехова представлены на стеллажах всех крупных книжных магазинов США. При этом, как отметила собеседница агентства, найти печатную продукцию на русском языке в Америке сейчас почти невозможно — поставки из РФ остановлены.

Чтобы поддержать соотечественников, в 2026 году центр отправил партии книг (художественную, учебную и методическую литературу) в Аляску, Техас, Калифорнию, Оклахому и Нью-Йорк.

Ранее практикующий психолог и психотерапевт Ольга Аванесян в интервью «Радио 1» предупредила, что увлечение психологической литературой может нести определенные риски. По ее словам, такие книги действительно помогают глубже разбираться в себе и окружающих, но одних лишь прочитанных страниц недостаточно для реальных перемен в жизни.

Специалист пояснила, что каждый человек пропускает информацию через фильтр личного опыта, включая травмы, убеждения и семейные установки. Это может приводить к искаженному восприятию текста. В итоге психологическая литература вместо помощи способна лишь усилить душевную боль, отметила собеседница.