События вокруг Киево-Печерской Лавры и попадание ракеты в крышу Успенского собора связали с религиозным пророчеством, сделанным более тридцати лет назад. В своей статье для «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал о пророчествах схиархимандрита Зосимы.

В Минобороны России ранее заявили, что в Киево-Печерскую лавру попала ракета американского комплекса Patriot. По словам российских военных, причиной могли стать поставки Украине ракет с истекшими сроками годности.

Стешин отметил, что настоятелей Украинской православной церкви вынудили покинуть лавру, после чего туда «въехала раскольничья православная церковь». После инцидента с ракетой собор посетил Владимир Зеленский, который призвал страны «Большой семерки» усилить ПВО Киева.

Однако Стешин заявил, что из-за дефицита боеприпасов к системам Patriot в США и Европе украинская сторона получает лишь устаревшие ракеты со складов. По словам автора статьи, именно сбои в работе таких просроченных снарядов ПВО часто приводят к повреждениям различных объектов.

Автор статьи рассказал о предсказании схиархимандрита Зосимы, сделанном еще в 1990 году. Тогда он заявил, что Киево-Печерская Лавра падет, а ее благодать перейдет в Оптину пустынь.

«В 1990 году старец Зосима сказал Слово, которое не могло тогда уложиться в головах простых людей», - подчеркнул Стешин.

Позже, в 2002 году, незадолго до своей смерти, основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители Донбасса еще раз предупредил верующих о предстоящих масштабных гонениях на церковь, отметил Стешин. По его словам, последним пророчеством Зосимы стало обещание, что «после падения Лавры начнется воссоединение Руси».