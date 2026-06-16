Отношения Стармера и Трампа окончательно испортились

Отказ премьер-министра Великобритании Кира Стармера поддержать американские бомбардировки Ирана окончательно испортили его отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«Трамп подставил Стармера», — заявил собеседник издания, комментируя взаимодействие двух лидеров.

По словам источника, британскому премьеру теперь стало сложнее вести переговоры с Белым домом по другим вопросам, в частности, по украинскому урегулированию.

В Лондоне осознают потенциальные риски, которые могут возникнуть на предстоящем саммите «Большой семерки». Британские чиновники рассчитывают смягчить позицию Трампа, сделав акцент на совместных с Францией планах по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. По их мнению, демонстрация единства союзников по иранскому вопросу может перевесить текущие разногласия.

Ранее Стармер заявил, что страны Европы должны сообща реагировать на давление со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По его словам, «очень важно, чтобы мы реагировали на это вместе как группа стран». В последние недели Трамп неоднократно выражал сомнения в целесообразности членства США в НАТО. Он критиковал государства-члены альянса. В частности, Британию.