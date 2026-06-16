На фоне неудачных попыток Владимира Зеленского добиться личной встречи с Дональдом Трампом на полях саммита G7, в Вашингтоне с почестями принимали другого украинского гостя, чей визит оказался значительно более продуктивным. Речь идет о чемпионе мира по боксу в супертяжелом весе Александре Усике.

Визит спортсмена не ограничился протокольным рукопожатием в Овальном кабинете, фотографию которого опубликовала помощница Трампа. Пребывание Усика в США было частью развлекательной программы к 250-летию независимости, однако его активные контакты с политическим истеблишментом, включая встречу с экс-спецпосланником по Украине Китом Келлогом, вышли далеко за рамки спорта.

На форуме «Противники Америки: реальность России» боксер продемонстрировал риторику, все больше напоминающую политическую, настаивая на дипломатическом урегулировании.

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Ситуация выглядит особенно показательно на фоне того, что Трамп избегает встречи с действующим президентом Украины. Эксперты и аналитики отмечают, что поездка Усика в Вашингтон стала классическими «смотринами», пишет МК.RU. Его представляют как компромиссную фигуру — русскоязычного православного уроженца Симферополя, выступающего за прекращение огня.

При этом, согласно опросам Ipsos, опубликованным в феврале, Зеленский занимает лишь четвертое место в рейтинге доверия (49%), в то время как Усик находится на втором (56%), уступая лишь Валерию Залужному (63%). Это укрепляет позиции спортсмена как потенциального кандидата на высший государственный пост, о чем он сам заявлял ранее.