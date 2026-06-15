Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила готовность помочь с оценкой ущерба, нанесенного Киево-Печерской лавре в результате попадания ракеты. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой организации.

"ЮНЕСКО выступает с осуждением в связи с поступившими сообщениями о нанесении 15 июня удара по Киево-Печерской лавре, входящей в состав объекта Всемирного наследия. ЮНЕСКО готова оказать поддержку соответствующим органам в оценке ущерба, нанесенного культурным и образовательным учреждениям, и определении неотложных мер в рамках своего мандата", - говорится в заявлении организации.

Ранее Минобороны России заявило, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры в ночь на 15 июня был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве допускают, что одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.

Киево-Печерская лавра - один из первых по времени основания монастырей в Древнерусском государстве: основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над пещерами, где позже были построены каменные храмы, украшенные живописью, кельи, крепостные башни и другие строения. В ближних и дальних пещерах лавры покоятся мощи божьих угодников.

Власти в Киеве последовательно вытесняют каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) начала проводить праздничные службы в главном храме монастыря - Успенском соборе.