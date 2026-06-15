Экс-депутат Рады неожиданно высказался о свержении Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что протесты против ТЦК в Киеве вряд ли приведут к немедленному свержению Владимира Зеленского, но создадут серьезные риски для его правительства. Об этом Царев рассказал Life.

В ночь на 15 июня СМИ сообщили, что несколько сотен жителей Киева провели стихийный митинг против мобилизации. Отмечалось, что протесты вылились в столкновения с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и полицией.

По мнению Царева, украинское руководство осознает уровень растущего напряжения внутри страны и всерьез опасается дестабилизации. Экс-депутат отметил, что Киев рассчитывает использовать крупный западный кредит в размере 90 миллиардов евро, чтобы подавить волну общественного недовольства.

Царев заявил, что часть этих денег украинские власти планируют пустить на увеличение выплат по военным контрактам. По его мнению, таким образом офис Зеленского надеется привлечь больше добровольцев и иностранных наемников, чтобы ослабить жесткую принудительную мобилизацию и запустить реформу ТЦК.